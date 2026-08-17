Макс Холоуей: Защо Махачев се разхожда с два колана?

Макс Холоуей изрази недоумение относно стила на Ислам Махачев, и по-конкретно решението му да носи не един, а два шампионски колана.

Миналата събота Махачев записа първа успешна защита на титлата си в полусредна категория, след като победи с единодушно съдийско решение Иън Мачадо Гари в главното събитие на UFC 330. Преди това той защити четири пъти пояса в лека категория, с което се нареди до имена като Хенри Сехудо, Даниел Кормие, Джон Джоунс и Аманда Нунеш – единствените бойци в историята на UFC, защитавали успешно титли в две различни теглови дивизии.

Въпреки това Махачев оваканти титлата си в категория до 70 килограма, за да се премести в тази до 77 килограма. Оттогава поясът в лека категория смени двама притежатели – първо Илия Топурия спечели вакантния колан след победа над Чарлс Оливейра, а в момента шампион е Джъстин Гейджи, който детронира Топурия на събитието UFC Белия дом. Всичко това кара Холоуей да се чуди защо Махачев продължава да се появява с два златни пояса.

„Защо, по дяволите, носиш два колана?“, попита Холоуей в своя канал в „Кик“. „Заради аурата ли? Такъв си, но в същото време не си.“

Трябва да се отбележи, че UFC изработва нов колан всеки път, когато боец спечели или защити титла. Това означава, че Махачев разполага с цяла витрина с трофеи, които може да показва, когато пожелае. Той също така не е първият боец, който се разхожда с два пояса, въпреки че, както отбелязва Холоуей, изглежда Махачев няма планове да се връща в лека категория.

„Това беше временно, но сега защитаваш само един колан, братле“, каза Холоуей. „Защо продължаваш... Не знам. Не знам, момчета.“

Шампионската слава не е чужда на Холоуей, който беше кралят в категория перо между 2017 и 2019 г. През 2024 г. той спечели и символичната титла „The Baddest Motherfucker“ (BMF) с един от най-великите нокаути в историята срещу Джъстин Гейджи на UFC 300.

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