Божидар "bzm" Богданов поведе 1W към плейофите на The International

Българският Dota 2 талант Божидар "bzm" Богданов се класира за плейофите на The International 2026. Неговият 1Win, играещ под името Iron Wing, изигра изключително силно решаващия си двубой срещу GamerLegion и стигна до категоричен успех с 2:0.

There was never any other outcome. We’re in the playoffs of The International 2026.



See you at the arena on August 20th, but in the meantime we are preparing new surprises. pic.twitter.com/v53t3YWFsI — 1win Dota 2 (@1windota2) August 16, 2026

Богданов и неговите съотборници контролираха серията и не позволиха на съперника да намери отговор на играта им. Така bzm ще има възможност да се бори за титлата на най-голямото Dota 2 събитие в света, а България ще има представител в плейофите.

Снимка: 1Win

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