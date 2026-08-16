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  3. Божидар "bzm" Богданов поведе 1W към плейофите на The International

Божидар "bzm" Богданов поведе 1W към плейофите на The International

  • 16 авг 2026 | 12:12
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Божидар "bzm" Богданов поведе 1W към плейофите на The International

Българският Dota 2 талант Божидар "bzm" Богданов се класира за плейофите на The International 2026. Неговият 1Win, играещ под името Iron Wing, изигра изключително силно решаващия си двубой срещу GamerLegion и стигна до категоричен успех с 2:0.

Богданов и неговите съотборници контролираха серията и не позволиха на съперника да намери отговор на играта им. Така bzm ще има възможност да се бори за титлата на най-голямото Dota 2 събитие в света, а България ще има представител в плейофите.

Снимка: 1Win

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