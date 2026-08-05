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  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Балчик започва защитата на титлата в Попово

Балчик започва защитата на титлата в Попово

  • 5 авг 2026 | 17:49
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Балчик започва защитата на титлата в Попово

Черноморец (Балчик) ще започне защитата на своята титла в Североизточната Трета лига с готуване в Попово. Това отреди тегленият по-рано днес жребий за новия сезон 2026/27. В първия кръг балчиклии са гости на Черноломец, срещу който беше постигнат един успех именно във визитата през миналата кампания.

В първото си домакинство „чайките“ приемат дубъла на Черно море (Варна), с който премериха сили наскоро. Този мач обаче ще бъде едва в третия кръг, тъй като във втория тимът на Ивайло Станчев почива. Очакват ни много битки, силни съперници и незабравими емоции. С вашата подкрепа от трибуните вярваме, че можем да постигнем още един успешен сезон!

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