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Проблеми за шампионите в Лигата на нациите в Китай, самолетът за Варшава излетя без тях

  • 4 авг 2026 | 18:49
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Полските волейболисти, които спечелиха златните медали в Лигата на нациите, трябваше да се завърнат в родината си във вторник. Планираното тържествено посрещане обаче няма да се състои по график.

Причината е, че националният отбор е изпуснал прекачването си в Пекин поради закъснение на предишния си полет. В резултат на това самолетът за Варшава е излетял без „бяло-червените“.

В неделя тимът на Никола Гърбич триумфира по впечатляващ начин със златните медали в Лигата на нациите. На старта на финалния турнир в Нинбо поляците победиха Украйна с 3:1, а на полуфинала разгромиха Словения с 3:0. Финалът се превърна в истинска война на нерви, от която полският отбор излезе победител, надделявайки над американците с 3:2.

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Във вторник сутринта на летище „Фредерик Шопен“ във Варшава трябваше да се състои официалното посрещане на шампионите. Със сигурност обаче това събитие няма да се проведе в уречения ден.

В понеделник отборът е напуснал Нинбо, но самолетът им за Пекин е имал значително закъснение. По този начин националите не са успели да се качат на полета от Пекин за Варшава, който е излетял без тях.

Към момента не е ясно кога волейболистите ще пристигнат в Полша. От Полската волейболна федерация (ПЗПС) обявиха, че ще предоставят актуална информация за завръщането на отбора в отделно съобщение.

przegladsportowy.onet.pl

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