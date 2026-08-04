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  3. Националка продължава кариерата си в Унгария

Националка продължава кариерата си в Унгария

  • 4 авг 2026 | 18:18
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Разпределителката на женския национален отбор на България Лора Славчева осъществи първи трансфер в чужбина. 25-годишната Славчева бе обявена за ново попълнение на унгарския УТЕ Волей (Будапеща), съобщиха официално от клуба.

До момента Лора Славчева, която е продукт на Марица (Пловдив), е играла по една година за Раковски (Димитровград) и Берое (Стара Загора) и пет сезона за родния си тим, с който успя да завоюва пет титли на България, като към тях прибави и пет спечелени Купи на страната.

Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева
Марица (Пловдив) се разделя с Лора Славчева

В състава на УТЕ, който завърши на 4-о място през миналия сезон в местната Екстралига, Славчева ще бъде съотборничка с българката Кристина Йорданова, която пък остава в отбора за втора поредна година.

"Винаги вярвам на интуицията си. Когато разбрах, че УТЕ иска да ме привлече, интуицията ми първо каза много ясно: "Давай!", сподели Славчева пред клубния сайт на новия си отбор.

Тя обобщи и целите си за новия сезон кратко и категорично, като заяви, че иска да спечели всичко, което може.

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