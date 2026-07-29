Атлетико вкара четири на Хетафе в първата си контрола

Атлетико Мадрид започна летните контроли с убедителна победа срещу Хетафе. "Дюшекчиите" спечелиха с 4:1 на базата в Махадаонда, а дебют с екипа на тима направи привлеченият от Спортинг (Лисабон) Мортен Хюлманд.

Освен датския национал Диего Симеоне пусна от първата минута Ян Облак, Давид Ханцко, Робин Льо Норман, Коке, Матео Руджери, Адемола Луукман и няколко от младите футболисти в отбора. Луукман откри резултата с добавка отблизо в 5-ата минута, а в 35-ата отново нигериецът удвои аванса на Атлетико след красива многоходоава атака.

В края на полувремето 17-годишният Алваро Гутиерес се разписа за Хетафе. През втората част бяха направени доста смени, а Атлетико продължи да доминира. Арнау Ортис направи 3:1 в полза на "дюшекчиите" след дълъг пас от Хосе Сименес. Младокът технично овладя топката, заобиколи стража на Хетафе и отбеляза. Четвъртия гол беше дело на мексиканския национал Обед Варгас в самия край на срещата.

Следващата проверка на Атлетико е на 1 август срещу Манчестър Юнайтед.

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