Лугано разби косовски противник и вече е в следващия кръг на Лигата на конференциите

Швейцарският Лугано се класира безапелационно за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като разгроми косовския Дукаджини с 5:1 като гост (общ резултат 6:1 от двата мача) и в следващата фаза ще се изправи срещу словенския Копер. Швейцарците тотално доминираха в реванша, игран на стадион „Кампи Насионал Хайвалия“ в Прищина, като интригата бе убита още през първото полувреме. Още в 6-ата минута германският нападател Кевин Беренс откри резултата за гостите. Само две минути по-късно Даниел дос Сантос удвои преднината на швейцарците.

Домакините от Дукаджини върнаха едно попадение в 9-ата минута чрез Мерис Малики, което даде краткотрайна надежда на местните фенове. Голмайсторът на Лугано Беренс покачи на 3:1 в 35-ата минута. В началото на втората част (50-а минута) Егзон Синани от домакините си отбеляза автогол, а в 57-ата минута Беренс оформи своя хеттрик за крайното 5:1. В 87-ата минута халфът на домакините Арванит Рекшай получи директен червен картон за грубо нарушение, оставяйки косовския тим с 10 души до края на срещата.

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Снимки: Imago