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  3. Младок подписа първи договор със Септември

Младок подписа първи договор със Септември

  • 28 юли 2026 | 13:06
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Борислав Стоичков сключи първи професионален договор със Септември. Стоичков е роден на 23 февруари 2008 година и играе на позиция - ляв краен защитник. За два сезона с екипа на Септември той се утвърди като един от най-перспективните футболисти в Академията. Със своите отлични физически качества, атлетичност, скорост и увереност при играта с топка Борислав се развива последователно и заслужено печели доверието на треньорския щаб.

Постоянството в тренировъчния процес, дисциплината и желанието му за развитие са сред качествата, които го отличават и го превърнаха в един от най - големите и потенциални играчи на неговата възраст. Борислав е юношески национал, а през последната година е с основна част за успехите на дублиращият отбор на септемврийци и спечелената титла в елитната юношеска група до 18 години, която изпрати него и съотборниците му в Младежката шампионска лига.

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