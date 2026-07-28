Димитър Костадинов с приза за играч на първия кръг

В 13:30 часа халфът на столичните железничари Димитър Костадинов получи наградата си за играч на първия кръг в EfbetЛига. Тогава Костадинов се разписа с глава в 49-та минута и направи много силен мач при гостуването на Локомотив на Ботев под тепетата.

Димитър Костадинов е избран за №1 в анкетата на Пресклуб България, която се организира сред футболни треньори и специалисти. Костадинов е юноша на Черноморец Бургас, но в кариерата си премина през редица клубове в България и Италия.

Досега връх в кариерата му са мачове за Левски през сезон 2021-2022 по ръководството на Станимир Стоилов.

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