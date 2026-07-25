Феновете на Спартак (Вн) подариха автобус на клуба, шофьорът е от времето на Вуцата

Ден преди варненското градско дерби феновете на Спартак (Варна) официално връчиха на клубното ръководство новия клубен автобус, закупен изцяло с техни средства. Това се случи на базата на СК "Локомотив", непосредствено преди последната тренировка на отбора преди неделния сблъсък срещу "моряците".

Под бурните аплодисменти на присъстващите играчи, треньори, ръководители и привърженици позираха пред най-новата придобивка на клуба. До този момент варненци използваха услугите на частен превозвач, но вече ще разполагат със собствен автобус. Превозното средство беше закупено по инициатива на привържениците, които впоследствие финансираха и неговото брандиране с клубните цветове и символи на Спартак.

Шофьор на автобуса ще бъде легендарният Руси Динков, който преди години изпълняваше същата роля по времето на Иван Вуцов и Людмил Горанов. Именно в онези години с клубния автобус са пътували едни от най-големите имена в историята на варненския футбол: Живко Господинов, Красимир Зафиров, Стефан Найденов, Иван Петров, Румен Димов, Янчо Богомилов, Пламен Михов и още редица футболни легенди.

Отец Дончо Александров отслужи водосвет за здраве и безаварийно пътуване пред погледа на десетки привърженици на Спартак. В емоционалното си слово той заяви: "Всички вие заслужавате голямо уважение и почит. Отделихте от залъка си, от личните си средства, за да помогнете клубът най-после да има собствен автобус. Призовавам всички привърженици да бъдат единни и да подкрепят отбора рамо до рамо в един сектор. Нека няма различия, когато става въпрос за любимия ни Спартак. Пожелавам безаварийно пътуване и винаги да има повод за радост след всяко завръщане с клубния автобус".

Така за първи път от години насам отборът и клубното ръководство ще пътуват за гостуване със собствен автобус. Неговото първо официално пътуване ще бъде до стадион "Тича" за варненското дерби.



Пламен Трендафилов

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