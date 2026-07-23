Теодор Иванов: Реваншът ще е на живот и смърт, много са резки и бързи

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов обяви, че реваншът след седмица срещу Карабах ще е на живот и смърт. Той допълни, че сериозно впечатление му е направила една от резервите на азерите, който през втората част на лявото крило и направи няколко опасни пробива.

“Доволен съм от играта на отбора. Паказахме голямо сърце и характер. Карабах е доста силен противник. Хората казват, че съм играл добре, но мисля, че мога да играя много по-добре от това, което показах.

Вторият мач ще е на живот и смърт. Който победи - продължава.

Това е вторият ни мач заедно и комуникацията ни с Гбамин ни се получава. Той е играл на доста високо ниво и има доста повече опит от мен. Това ми помага и се чувствам по-сигурен с него.

Те нямат футболисти тип “таран”. Всичките им футболисти са резки, бързи. Включват се от дълбочина, правят лъжливи движения. Учуден съм от лявото им крило, което влезе. Той е доста добър футболист, много рязък, но се справихме. Надявам се и втория мач да се справим така.

Убеден съм, че на реванша ще има много хора, а ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме", обеща бранителят на "червените".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google