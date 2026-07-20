Шампион в НБА замесен в хаотичен скандал в нощен клуб

Баскетболистът на Ню Йорк Никс Джордан Кларксън и музикантът Травис Скот са били изведени от нощен клуб в Ню Йорк след бурна конфронтация в събота вечер. Според информация на TMZ и двамата са били изгонени от заведението след хаотичния инцидент.

Случката се е разиграла в "Зироу Бонд" – частен клуб само за членове в Манхатън, който е бил домакин на звездно афтърпарти след събитията на "Фанатикс Фест Ню Йорк".

Съобщава се, че напрежението е ескалирало, след като Скот се е ядосал на гост, който го е записвал в заведението, което е довело до конфронтация. Свидетели твърдят, че членове на антуража на американския музикален изпълнител са хвърляли бутилки към снимащия човек.

Твърди се, че Кларксън се е намесил, за да помогне за успокояване на ситуацията и да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта. Въпреки усилията за потушаване на напрежението, охраната и полицията в крайна сметка са извели Кларксън, заедно със Скот, извън заведението.

Jordan Clarkson, Travis Scott Removed From NYC Club After Confrontation https://t.co/7AL4Dzo6lH — TMZ (@TMZ) July 20, 2026

За щастие, не се съобщава за арести или наранявания. Все още няма официално изявление от властите или замесените лица относно случилото се.

Джордан Кларксън беше е част от шампионския състав на Ню Йорк Никс. Най-възрастният баскетболист в отбора, носителят на наградата "Най-добър шести играч" за 2021 г., се присъедини към Никс през лятото на 2025 г. след шест сезона с Юта Джаз.

Той записа средно по 8,6 точки, 1,3 асистенции и 1,8 борби на мач в 72 участия през миналия редовен сезон, приемайки ролята на енергичен играч от пейката под ръководството на треньора Майк Браун.

След шампионския поход на Никс, Кларксън се съгласи на едногодишен договор на стойност 3,9 милиона долара, за да се завърне в Ню Йорк за сезон 2026/27 в НБА.

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