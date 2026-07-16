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Гигант (Съединение) се раздели с вратаря Мартин Димитров

  • 16 юли 2026 | 06:49
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Гигант (Съединение) се раздели с вратаря Мартин Димитров

Гигант (Съединение) и Мартин Димитров се разделят. Вратарят няма да бъде част от тима за предстоящия сезон 2026/2027.

Мартин Димитров, известен и с прякора си Китаеца, е роден на 20 март 1996 година и юноша на Марица (Пловдив) и Ботев (Пловдив).

Той пристигна в Съединение през есента на 2025 година. За Ботев Пловдив има мачове за мъжкия отбор през сезон 2015-2016 в „А“ група.

Той е носител на Купата на България за сезон 2016/2017, когато е на резерната скамейка на финала срещу Лудогорец, спечелен с 2:1.

Канарчетата го преотстъпват последователно на Несебър и Царско село.

Междувременно клубът обяви и втората си контрола от предсезонната си подготовка. Тимът гостува на Оборище (Панагюрище) от 18:30 часа на „Орчо Войвода“.

В първата си проверка тимът, воден от Васил Стефанов, разби дубъла на Левски (София) с 4:0.

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