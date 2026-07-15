Пламен Гълъбов напусна Казахстан

Българският защитник Пламен Гълъбов напуска футболното първенство на Казахстан, след като изкара шест месеца в отбора на Кизилжар (Петропавловск), съобщиха от клуба.

Гълъбов пристигна в този отбор през януари тази година и до момента на прекратяването на договора записа 11 мача, в които вкара 1 гол и беше наказан четири пъти с жълт картон. Той дойде в Казахстан след една година в шотландския ФК Дънди, а преди това игра три сезона и половина в Израел.

Раздялата между 30-годишният българин и казахстанците е по взаимно съгласие, а тимът ce намира на предпоследното 15-о място в местното първенство с 15 точки от 17 кръга и изостава на една точка от спасителното 14-о, където се намира Алтай Оксемен.

„Съобщаваме, че договорът на Пламен Гълъбов е прекратен по взаимно съгласие между двете страни. Благодарим на Пламен за енергичната игра и професионализма, който демонстрира на терена“, се казва в официалното съобщение на клуба.

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