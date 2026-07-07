HEROIC и FUT готвят размяна на играчи в CS

Отборът на HEROIC официално обяви, че Ясин "xfl0ud" Коч е преместен на резервната скамейка. Турският играч напуска активния състав след година и половина в организацията, която в момента преминава през сериозни промени.

Today we will be moving @xfl0udCS to the bench.



Since joining from Sangal at the start of 2025, xfl0ud has played a pivotal role in helping us win 3 trophies and achieve a brief stint in the top 10. Through every tournament he has been a positive and motivating figure,… pic.twitter.com/Le3vKyX55l — HEROIC (@heroicgg) July 7, 2026

Друг голям тим в лицето на FUT също потвърди раздяла с играч. Лавренциу "lauNX" Тарлеа. вече няма да играе в титулярния състав.

Effective today, we are moving lauNX to the bench.



From shared victories to tough grinds, lauNX has been a valuable part of our journey. We truly appreciate the commitment and energy he brought to the team during his run with us.



Thank you, @lauNXcs_! ❤️ pic.twitter.com/zmftOn8k1j — FUT Esports (@FUTesportsgg) July 7, 2026

Вероятно е именно румънецът е фаворит да замени xfl0ud в HEROIC, докато турчинът се очаква да поеме в обратната посока. Очаква се трансферите да бъдат финализирани в близките дни.

Снимка: HLTV

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