HEROIC и FUT готвят размяна на играчи в CS

Отборът на HEROIC официално обяви, че Ясин "xfl0ud" Коч е преместен на резервната скамейка. Турският играч напуска активния състав след година и половина в организацията, която в момента преминава през сериозни промени.
Друг голям тим в лицето на FUT също потвърди раздяла с играч. Лавренциу "lauNX" Тарлеа. вече няма да играе в титулярния състав.
Вероятно е именно румънецът е фаворит да замени xfl0ud в HEROIC, докато турчинът се очаква да поеме в обратната посока. Очаква се трансферите да бъдат финализирани в близките дни.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google