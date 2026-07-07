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HEROIC и FUT готвят размяна на играчи в CS

  • 7 юли 2026 | 14:16
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HEROIC и FUT готвят размяна на играчи в CS

Отборът на HEROIC официално обяви, че Ясин "xfl0ud" Коч е преместен на резервната скамейка. Турският играч напуска активния състав след година и половина в организацията, която в момента преминава през сериозни промени.

Друг голям тим в лицето на FUT също потвърди раздяла с играч. Лавренциу "lauNX" Тарлеа. вече няма да играе в титулярния състав.

Вероятно е именно румънецът е фаворит да замени xfl0ud в HEROIC, докато турчинът се очаква да поеме в обратната посока. Очаква се трансферите да бъдат финализирани в близките дни.

Снимка: HLTV

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