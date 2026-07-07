Европейски играч отива в бразилското първенство по LoL

Бразилският отбор по League of Legends Vivo Keyd Stars е на крачка от трансфера на шведския бот лейн играч - Йеспер "Jeskla" Стрьомберг, съобщават от Sheep Esports.

Очаква се той да замени Мавро "ceo" Тевес преди старта на летния сплит в бразилското първенство CBLOL.

26-годишният Jeskla се завръща на най-високо ниво, след като за последно игра за Caldya Esports във Франция. През кариерата си той е носил екипите на състави от LEC като Excel, Astralis и MOUZ NXT.

Снимка: Riot Games

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