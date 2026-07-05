Шампионът на Израел иска повече пари за трансферна цел на Левски

Във вчерашния ден стана ясно, че Левски е отправил официална оферта за полузащитникa на Апоел (Беер Шева) - Кингс Кангва, но от клуба настояват за по-висока трансферна сума. Израелците ще разчитат на звездата си за предстоящите квалификации в Шампионската лига.

Апоел продължава своя тренировъчен лагер в Полша, където към тима се присъедини и новото попълнение Жоао Виктор. Бразилецът няма да вземе участие в днешния мач срещу Омония (Никозия), но се очаква в игра да се появи Кангва, който тренира със съотборниците си от четвъртък.

Левски вади над 2 млн. евро за звездата на израелския шампион

Sport5 припомня, че офертата на Левски за звездата на "червените" е била на стойност над 2 млн. евро, но от гледна точка на Апоел (Беер Шева) това предложение не е достатъчно добро. Собственикът Алона Баркат е поставила цена от поне 3 млн. евро за правата на халфа.

В резултат на това, към момента в клуба разчитат на Кангва за предстоящите квалификации в Шампионската лига, където шампионите ще се изправят срещу победителя от двойката Дьор - Викингур.

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