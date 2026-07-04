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  3. Пирин: Предложихме на Васил Петров да е директор, той сам си тръгна

Пирин: Предложихме на Васил Петров да е директор, той сам си тръгна

  • 4 юли 2026 | 19:49
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Пирин: Предложихме на Васил Петров да е директор, той сам си тръгна

Ръковоството на Пирин (Благоевград) публикува официална позиция относно раздялата с треньора Васил Петров.

"​Във връзка с появилите се спекулации и неверни информации в публичното пространство относно треньора в ДЮШ на клуба Васил Петров, ръководството на ФК Пирин държи да внесе категорично яснота по казуса. Искаме официално да заявим, че Васил Петров не е бил освобождаван от поста си. Нещо повече на Петров му бе предложено да поеме поста директор на ДЮШ на Пирин.

Раздялата между двете страни е факт изцяло по негово собствено желание. Специалистът сам е взел решението да прекрати ангажиментите си към академията на клуба, като мотивите за това са лични.​

Ръководството на ФК Пирин благодари на Васил Петров за професионализма, всеотдайността и работата му с младите таланти на Благоевград. Пожелаваме му много успехи в бъдещите му професионални начинания.​ Вратата на Пирин винаги остава отворена за хора, които са дали сърцето си за клуба", се посочва в позицията на клуба, публикувана в социалните мрежи.

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