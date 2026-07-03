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Програмата на Етър II

  • 3 юли 2026 | 11:36
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Програмата на Етър II

На 15 юли, втория отбор на Етър (Велико Търново) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

22 юли: Етър II (Велико Търново) – Лудогорец III (Разград)

25 юли: Етър II (Велико Търново) – Черноломец (Попово)

1 август: Етър II (Велико Търново) – ФК Севлиево

8 август: Етър II (Велико Търново) – Академик (Свищов)

11 август: Етър II (Велико Търново) – Волов-Шумен 2007

15 август: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

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