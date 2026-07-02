Янаки Милев достигна до 1/4-финалите в Скопие

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд 30 000 долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7 в схемата, победи квалификанта Валентино Конте (Аржентина) със 7:6(4), 6:3 за два часа и 18 минути на корта.

Милев взе първия сет след тайбрек, в който поведе с 6:2, а във втората част след 2:3 спечели четири поредни гейма и затвори мача.

Следващият му съперник ще бъде третия поставен Себастиан Зоргер (Австрия)

В надпреварата на сингъл участваха още двама българи - квалификантът Никола Колячев и "щастливият губещ" Максимилиан Борисов. Колячев загуби от четвъртия поставен Владислав Орлов (Украйна) с 6:7(6), 4:6, а Борисов отстъпи пред Обрад Марковски (Република Северна Македония) с 6:7(2), 6:0, 3:6.

При дуетите Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов достигнаха до четвъртфиналите след успех над представителите на домакините Георги Янкуловски и Дарко Колевски с 6:2, 6:1.

Радослав Шандаров и Васил Шандаров имат двубой срещу представителите на домакините Кристиян Янев и Стефан Мицов, номер 1 Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) ще играят срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург). Тези два мача са прекратени и не могат да се доиграят вече втори ден заради дъжд.

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