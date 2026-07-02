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Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър" във Франция

  • 2 юли 2026 | 18:58
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Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър" във Франция

Българинът Антъни Генов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56700 евро.

Генов и Кай Венелт (Германия), поставени под номер 3 в схемата, победиха без особени затруднения японците Ямато Суеока и Наоки Таджима с 6:2, 6:2 за час на корта, след като не допуснаха пробив в мача.Така за място на финала те ще срещнат вторите в схемата Александър Мерино (Перу) и Франко Риберо (Аржентина).

С успеха днес 24-годишиният Генов заработи 17 точки за световната ранглиста при дуетите, в която заема 203-ото място.

В надпреварата на сингъл националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев отпадна във втория кръг.

19-годишният Василев загуби от Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар) с 4:6, 2:6 след почти час и половина игра.

Българският тийнейджър, вицешампион от Откритото първенство на САЩ при юношите от миналия сезон, започна лошо с изоставане от два пробива и 0:3, след което върна единия брейк и намали до 2:3, но африканецът все пак взе първия сет.

Във втората част Василев допусна изоставане от 1:5 гейма и това се оказа решаващо за победата на 314-ия в света Кулибали.

Българинът все пак заработи 4 точки за класацията на ATP, в която заема 592-ото място.

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