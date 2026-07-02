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Селекцията в Родопа

  • 2 юли 2026 | 08:07
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Селекцията в Родопа

Родопа (Смолян) вече даде ход на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Паралелно с тренировъчния процес, се работи усилено по комплектоване на състав. Ясна е стратегията на клуба – запазване на основните футболисти, постепенно налагане на талантливи юноши от школата и по-добро представяне в сравнение с последното първенство. В състава остават утвърдените имена, които през последните години са в основата на представителния тим. Сред тях са капитанът Владимир Драмалиев, Михаел Кисьов, Даниел Кутев, Николай Тихомиров, Антон Белюков, Георги Пелтеков, Александър Чаушев, Радослав Узунов, Радостин Самуилов, Веселин Тундоров и други опитни футболисти, които ще бъдат гръбнакът на отбора и през новата кампания. Към мъжкия тим окончателно се присъединяват юношите Костадин Райков, Димитър Величков, Васил Георгиев, Емил Бимбашиев и Кристиан Чавдаров.

Сред новите попълнения е полузащитника Даниел Камбошев, който пристига от Пирин (Благоевград). В отбора се завръща и вратарят Мариян Делчев – бивш юноша на Родопа, който след престой в Германия отново ще бъде част от клуба. Освен като състезател, той ще изпълнява и функциите на треньор на вратарите както в представителния тим, така и в детско-юношеската школа.

Селекцията в клуба остава отворена. Ръководството продължава да работи по привличането на нови футболисти, като основен приоритет е намирането на качествен вратар, но без да се правят компромиси с нивото на играчите. Очаква се още две нови попълнения на различни постове, като клубът води разговори с футболисти, свързани със Смолянския край.

Не са изключени и допълнителни промени в състава, като след раздялата с Денис Кехайов е възможно още няколко футболисти да напуснат отбора преди началото на сезона.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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