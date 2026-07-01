Монтана замина за лагер

С група от 23 футболисти Монтана тръгна на лагер в Банско. В пиринския балкан отборът ще се готви в продължяние на 10 дни и ще изиграе две контролни – на 4 юли с Банско и на 7-ми с Вихрен (Сандански). Днес от 11:00 часа пък възпитаниците на сръбския треньор Божо Джуркович ще премерят сили с дубъла на ЦСКА. Проверката е на базата на „червените“ в Панчарево.
Групата на Монтана за лагера в Банско:
вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков, Никола Кръстев;
защитници: Петър Атанасов, Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Деян Кузманович, Влади Ласков, Джан Хасан, Марио Балъков;
полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Христо Иванов, Ибрахима Мохаммад, Матю Кингсли, Петър Тодоров, Хасан Странджев, Оджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Ивелин Георгиев.