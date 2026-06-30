Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнир във Франция

Българката Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Екс ле Бен (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара. Иванова победи "щастливата губеща" от квалификациите Инес Леон (Испания) с 6:3, 6:3 за час и 35 минути на корта.

Българката направи общо седем пробива в мача, но и четири пъти загуби подаването си. Във втория сет тя направи серия от четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 и затвори срещата.

Следващата й съперничка ще бъде поставената под номер 2 в схемата Лиса Заар (Швеция).

На двойки Иванова и Аурора Дзантедески (Италия), четвърти поставени, загубиха от Паула Ормаечеа (Аржентина) и Ейми Стивънс (Австралия) с 6:7(6), 6:7(6).

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