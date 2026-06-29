Дреймонд Грийн взе решение в полза на Уориърс

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймонд Грийн отказва да активира своята опция в договора на стойност 27,7 милиона долара за сезон 2026/27 и ще стане свободен агент, съобщава Шамс Чарания от ESPN.

Този ход предоставя на Голдън Стейт по-голяма финансова гъвкавост преди пазара на свободни агенти, тъй като се твърди, че клубът проучва амбициозен план за лятото, включващ привличането на ЛеБрон Джеймс като свободен агент и Антъни Дейвис чрез сделка.

Грийн имаше срок до края на юни да вземе решение относно опцията си, която беше на стойност приблизително 27,7 милиона долара за сезон 2026/27.

С отказа си от нея Грийн става неограничен свободен агент. Това решение обаче не означава автоматично, че той ще напусне Голдън Стейт.

То би могло да позволи на двете страни да обсъдят нова структура на договора, която да осигури на Грийн по-дългосрочна сигурност, като същевременно помогне на Уориърс да управляват бюджета си за заплати.

The opt-out comes days after the Warriors said they expect Green to pick up the $27.7M option. Instead Green delivers Golden State time and space to pursue Davis with the Wizards and convince James to join Stephen Curry, Green and his old Lakers championship teammate in the Bay. https://t.co/uNMngqPSw2 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Грийн е прекарал цялата си кариера в НБА с екипа на Уориърс и остава един от ключовите ветерани и лидери в съблекалнята заедно със Стеф Къри.

Според информацията, решението на Грийн дава на Уориърс допълнителна гъвкавост, докато те проучват мащабен сценарий за лятото: преследване на ЛеБрон Джеймс като свободен агент и опит за привличане на Антъни Дейвис чрез размяна.

Идеята е да се изгради още един претендент за титлата, съставен от ветерани, около Къри, Грийн, Джеймс и Дейвис.

Предишни информации сочат, че интересът на Голдън Стейт към ЛеБрон е свързан с възможността да го убедят да се бори за още една шампионска титла заедно с Къри и старши треньора Стив Кър.

Междувременно Дейвис ще трябва да бъде придобит чрез сделка, което означава, че Уориърс ще трябва да подготвят пакет, който е финансово изгоден и удовлетворява настоящия му отбор Вашингтон Уизардс.

В сценария за размяна за Антъни Дейвис е възможно Джими Бътлър да бъде изпратен във Вашингтон.

Грийн завърши поредния си сезон като основен стълб в защитата на Голдън Стейт и вторичен плеймейкър.

През редовния сезон 2025/26 той записа средно по 8,4 точки, 5,5 борби и 5,5 асистенции на мач при 41,8% успеваемост на стрелбата от игра.

Той взе участие в 68 мача и продължи да бъде един от най-важните защитници в предната линия на Уориърс.

Грийн беше избран от Голдън Стейт под номер 35 в драфта на НБА през 2012 г. след четири сезона в Мичиган Стейт.

Оттогава той се превърна в един от най-значимите играчи в историята на клуба. Грийн е четирикратен шампион на НБА, четирикратен участник в Мача на звездите, бивш Защитник на годината и многократен член на идеалните защитни отбори на лигата.

Неговото партньорство със Стеф Къри е в основата на шампионската ера на Уориърс.

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