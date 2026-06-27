Първа тренировка за Сливнишки герой

Утре започва подготовката на Сливнишки герой (Сливница) за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. 22-ма футболисти се очакват на първото занимание. В хода на тренировъчния процес, селекцията на Николай Христозов ще играе и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

11 юли: Сливнишки герой (Сливница) – Славия II (София)

15 юли: Сливнишки герой (Сливница) – Левски II (София)

18 юли: Сливнишки герой (Сливница) – Пирин (Благоевград)

22 юли: Сливнишки герой (Сливница) – Септември II (София)

25 юли: Сливнишки герой (Сливница) – Оборище (Панагюрище)

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