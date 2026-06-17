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Сливнишки герой взе опитен нападател

  • 17 юни 2026 | 11:36
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Мартин Тошев ще играе за Сливнишки герой (Сливница) през новия сезон на Югозападната Трета лига. През последната кампания, опитният нападател беше в едноименния тим на Костинброд. Лично Николай Христозов, старши треньор на Героя е привлякъл Тошев в състава си. Роденият в Крупник футболист е юноша на ЦСКА, а в кариерата си е защитавал цветовете на отбори като варненските Черно море и Спартак, Пирин (Благоевград), Септември (София), тимове от Германия, Ливан, Казахстан и Шахтьор (Солигорск) в Беларус.  

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