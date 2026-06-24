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Канада срещу Швейцария в спор за първото място в групата, ден повече почивка и по-леки елиминации

  • 24 юни 2026 | 12:23
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Домакините от Канада се изправят срещу Швейцария в решителен сблъсък от груповата фаза на Световното първенство 2026 във Ванкувър тази вечер. И двата тима влизат в мача с актив от по 4 точки след първите два кръга, което превръща двубоя в директна битка за спечелването на Група B. Победителят в групата ще си осигури цели седем дни почивка, а “кленовите листа” имат допълнителна мотивация, тъй като при спечелване на първото място ще изиграят своя мач от елиминациите на родна земя във Ванкувър, докато завършилият на второ място ще трябва да пътува за Лос Анджелис при значително по-сгъстен график.

Канадците влизат в двубоя на крилете на еуфорията след историческия разгром с 6:0 над Катар, където Джонатан Дейвид блесна с хеттрик. Благодарение на тази внушителна голова разлика, на "кленовите листа" им е достатъчно дори равенство, за да задържат лидерската позиция. Селекционерът Джеси Марш обаче е изправен пред сериозни кадрови проблеми, след като ключовият халф Исмаел Коне счупи крак и отпадна до края на турнира, а голямата звезда Алфонсо Дейвис остава под въпрос заради физически проблеми. Очаква се Канада да заложи на традиционната си и изключително директна постройка 4-4-2, разчитайки на бързина по фланговете. Домакините от Северна Америка разполагат с бързи и технични футболисти, способни да създават опасности при всяка контраатака, а самочувствието им е на високо ниво след убедителното представяне.

От друга страна, Швейцария демонстрира изключително зрял и тактически подреден футбол под ръководството на опитните Гранит Джака и Ремо Фройлер. В миналия кръг "кръстоносците" се справиха категорично с Босна и Херцеговина (4:1), като голямата новина бе появата на младия тант Йохан Манзамби, който отбеляза две попадения от пейката и сериозно притиска щаба за стартово място. Тяхната схема 4-3-2-1 има за цел да наводни средата на терена и да изолира канадските нападатели. Очакванията са за оспорван двубой, в който сблъсъкът между канадската динамика и швейцарската прагматичност ще бъде определящ.

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