Инфантино не се отказва: ФИФА ще запази паузите за хидратация, били нещо положително

ФИФА вероятно ще запази почивките за хидратация за бъдещите Световни първенства по футбол, въпреки негативните реакции срещу допълнителните прекъсвания на играта на тазгодишния турнир.

Президентът на футболната организация Джани Инфантино защити решението за въвеждане на почивките, които са по средата на всяко полувреме на това Световно първенство, и заяви, че те може би осигуряват повече забавление за феновете.

Той допълни, че ФИФА ще анализира какво ще прави в бъдещите турнири „въз основа на този опит“. Но след критиките, че почивките са скрит начин за вмъкване на реклама или таймаути в американски стил, Инфантино заяви, че прекъсванията са положителни.

„Може би треньорът може да преоцени определени ситуации, да коригира определени грешки. Играчите си почиват малко и се връщат с пълна скорост. Е, това непременно лошо ли е? Може би е добре“, каза той.

„И виждаме също така интензивността на мачовете. Никога не сме виждали 90 минути в турнир като този да се играят с такава интензивност. До последната секунда на мача играчите атакуват. И може би това е и донякъде благодарение на тази малка почивка, която играчите имат и след това могат да се върнат на терена и да покажат какво могат", коментира още президентът на ФИФА.

Световното първенство със сигурност е доставило много забавления досега, с голове, отбелязани с рекордно темпо, и страхотни изпълнения от звезди като Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. Имаше и изненади от дебютантите Кабо Верде и Кюрасао, въпреки опасенията, че разширяването на турнира от 32 на 48 отбора би размило качеството на футбола.

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Снимки: Gettyimages