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Службите за сигурност не разрешиха на Египет да остане в Сиатъл

  • 23 юни 2026 | 17:30
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Плановете за логистика на египетския национален отбор бяха променени, след като американските служби за сигурност отхвърлиха молбата на отбора да остане в Сиатъл. Египетската делегация, която пътуваше от Ванкувър беше принудена да се върне в базата си в Спокан, Вашингтон, на около 450 километра разстояние.

Неприятността възникна след историческата победа с 3:1 над Нова Зеландия в канадския град. Това беше първият триумф на Египет на световно първенство, 92 години след дебюта им.

Селекционерът Хосам Хасан обясни, че намерението да пътуват директно до Сиатъл, мястото на следващия мач, е било да се минимизира физическото изтощение на играчите преди решаващия сблъсък с Иран, насрочен за 26 юни. Въпреки това службите за сигурност отхвърлиха молбата на отбора да остане в града след мача срещу Нова Зеландия.

„Искахме да пътуваме директно до Сиатъл, за да избегнем изтощението на играчите от толкова много пътувания преди мача с Иран. Въпреки това, след решението на властите, делегацията ще се върне в Спокан“, уточни Хасан.

За да си осигури математически безпрецедентно класиране за елиминационната фаза, на египетския отбор му е достатъчно равенство в следващия мач, резултат, който може да осигури и първото място в групата. Но дори и загуба би трябвало да позволи на “фараоните” да продължат напред, в най-лошия случай като един от осемте най-добри трети

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