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Чехкиня триумфира в Нотингам

  • 21 юни 2026 | 18:40
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Чехкиня триумфира в Нотингам

Чехкинята Мари Бузкова спечели титлата на тенис турнира на трева от категория WТА 250 в Нотингам (Англия) с награден фонд от 283347 долара.

Четвъртата в схемата Бузкова надигра на финала третата поставена американка Ема Наваро в три сета със 7:6(5), 4:6, 6:2 за близо три часа игра.

Чехкинята пласира четири аса, допусна две двойни грешки и реализира четири от 14-те си точки за пробив.

Титлата от Нотингам е четвъртата в кариерата на 27-годишната Мари Бузкова, втора за годината след успеха в Богота и първата ѝ на сингъл на тревна настилка.

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Снимки: Gettyimages

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