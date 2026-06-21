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Тиафо срази Фриц на финала в Хале

  • 21 юни 2026 | 18:36
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Тиафо срази Фриц на финала в Хале

Американецът Франсис Тиафо се наложи над сънародника си Тейлър Фриц с 6:4, 6:4 за по-малко от час и десет минути игра на финала на турнира на трева в Хале (Германия) и спечели титлата. Такd той спечели 500 точки за световната ранглиста на АТP и 483 145 евро от наградния фонд на турнира.

Това е четвърта титла на сингъл в кариерата на 28-годишния Тиафо и е предпоставка за добро представяне на започващия след седмица трети турнир от "Големия шлем" "Уимбълдън". Тиафо ще се завърне в Топ 20 на ранглистата на АТP от новата седмица. Двамата американци имат девет мача помежду си, като това бе едва втората победа на Франсис Тиафо, но тя му донесе титла.

Тиафо направи пробив в седмия гейм на първия сет, затвърди го за 5:3, а след това спечели частта с 6:4.

Във втората част той взе подаването на Фриц още на старта, а след това поведе с 2:0 на свой сервис. Тиафо успя да поддържа разликата и спечели мача. Той не даде възможност на Тейлър Фриц дори да достигне до една възможност за пробив при негов сервис и бе много по-добър на ретур, което се оказа решаващо за победата.

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Снимки: Gettyimages

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