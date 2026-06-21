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Сиатъл с най-добрата фен зона

  • 21 юни 2026 | 11:13
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Сиатъл прие с ентусиазъм Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 по своето крайбрежие, като хиляди фенове се събраха по кейовете на града, за да гледат мачовете на фона на фериботите, залива Елиът и панорамата на Сиатъл.

Привържениците описаха атмосферата като уникална, а един от феновете заяви, че това е „безспорно най-добрата фен зона в САЩ“, докато тълпите пееха, свиреха на барабани и наблюдаваха срещите край водата.

Фен зоната на крайбрежието се превърна в център на празненствата на Сиатъл по време на турнира, като представя морската идентичност на града и културата му на живот на открито пред посетители и фенове от цял свят.

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