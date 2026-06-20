Бразилците от FURIA прегазиха Aurora и е на финал в Кьолн

Бразилците от FURIA продължават впечатляващото си представяне в Кьолн и си осигуриха място на финала на Мейджъра след успех с 2:0 (13-9, 13-4) карти над Aurora. Така "черно-белите" подобриха рекорда си от Мейджъра в Рио през 2022 г.
На Dust2 FURIA се наложи, след като Кайке "KSCERATO" Серато изигра ключова роля и дори записа ас в края на първата част. На Nuke Aurora започна по-добре, но изпусна няколко сериозни предимства и отстъпи.
Най-силен за победителите бе Юри "yuurih" Сантос с рейтинг с 34 елиминации и 1.62 и KSCERATO с 1.38 рейтинг. Казахстанецът Данил "molodoy" Голубенко също впечатли с 31 фрага и рейтинг 1.23.
Така FURIA записа пета поредна победа в Кьолн и достигна първия си Major финал. В битката за трофея тимът ще се изправи срещу победителя от полуфинала между Spirit и Falcons.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google