Бразилците от FURIA прегазиха Aurora и е на финал в Кьолн

Бразилците от FURIA продължават впечатляващото си представяне в Кьолн и си осигуриха място на финала на Мейджъра след успех с 2:0 (13-9, 13-4) карти над Aurora. Така "черно-белите" подобриха рекорда си от Мейджъра в Рио през 2022 г.

.@FURIA book their spot in the #IEM Cologne Major Grand Final after a dominant win against @AuroraCS2_GG 🏆



13-9 Dust 2

13-4 Nuke pic.twitter.com/koSspD5Tcv — Intel® Extreme Masters (@IEM) June 20, 2026

На Dust2 FURIA се наложи, след като Кайке "KSCERATO" Серато изигра ключова роля и дори записа ас в края на първата част. На Nuke Aurora започна по-добре, но изпусна няколко сериозни предимства и отстъпи.

ISSO É BRASIL



A reação com a #FURIACS se tornando o 1° finalista do #IEM Cologne Major. 🥹 pic.twitter.com/oqPGcreN2O — FURIA (@FURIA) June 20, 2026

Най-силен за победителите бе Юри "yuurih" Сантос с рейтинг с 34 елиминации и 1.62 и KSCERATO с 1.38 рейтинг. Казахстанецът Данил "molodoy" Голубенко също впечатли с 31 фрага и рейтинг 1.23.

34 kills, 1.62 de rating. DECISIVO.



Somos todos fãs de Yuri Boian.



🎖️ @yuurih: MVP da Semifinal e FINALISTA do #IEM Cologne Major 2026!#DIADEFURIA pic.twitter.com/TTPVgCVVkg — FURIA (@FURIA) June 20, 2026

Така FURIA записа пета поредна победа в Кьолн и достигна първия си Major финал. В битката за трофея тимът ще се изправи срещу победителя от полуфинала между Spirit и Falcons.

Снимка: HLTV

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