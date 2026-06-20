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  3. Георги "Jorko" Митев изведе FOKUS на крачка от турнира в Барселона

Георги "Jorko" Митев изведе FOKUS на крачка от турнира в Барселона

  • 20 юни 2026 | 15:38
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Георги "Jorko" Митев изведе FOKUS на крачка от турнира в Барселона

Младият български талант Георги "Jorko" Митев помогна на отбора на FOKUS Clan да победи CYBERSHOKE с 2:1 (13-5, 7-13, 13-8) карти във втория кръг на затворените квалификации за Stake Ranked Episode 3.

Германският тим спечели Dust II, като Jorko блесна с 24 елиминации и впечатляващ рейтинг от 2.17. След загуба на Overpass FOKUS отговори на Ancient и затвори серията след успех с 13:8.

Българинът завърши двубоя с най-много убийства от всички играчи - 52, както и рейтинг 1.25. Така FOKUS остана само на една победа от класиране за основната фаза на турнира в Барселона с награден фонд от 100 000 долара.

Снимка: FOKUS

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