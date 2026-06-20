Светослав Дяков и бивш собственик на Пирин основаха футболна академия в Благоевград

Десеткратният шампион с Лудогорец Светослав Дяков основа футболна академия в Благоевград. Съоснователи на екскапитана на „орлите“ са бившият собственик на Пирин Бл Георги Спасов и строителният предприемач Николай Ризов. Академията носи името “Зелените” и вече набира деца, които желаят да тренират.

Ето какво пишат от Академията във “Фейсбук”:

Футболна академия „Зелените“ стартира своята дейност с мисията да изгражда силни личности и спортисти.

Академията ще насърчава не само спортното израстване, но и изграждането на важни личностни качества като дисциплина, уважение, отговорност, постоянство и отборен дух. Нашата мисия е да създадем общност, в която децата се чувстват подкрепени, мотивирани и вдъхновени да се развиват както на терена, така и извън него.

Кои са „Зелените“?

Хората, които стоят зад създаването на академията, застават с имената и лицата си честно и отговорно пред всички вас. Това са:

Светослав Дяков

Георги Спасов

Николай Ризов

Съосновател и двигател на Футболна академия „Зелените“ е Светослав Дяков – един от най-успешните български футболисти на своето поколение. Юноша на Пирин Благоевград, той изгражда впечатляваща професионална кариера, достигайки върховете на българския футбол като десеткратен шампион на България с Лудогорец и дългогодишен национал. Дяков е пример за лидерство, постоянство и професионализъм. Като дългогодишен капитан на Лудогорец той се превръща в една от емблематичните фигури в най-успешния период от историята на клуба. Носи капитанската лента и в националния отбор на България. Това признание е доказателство за неговите лидерски качества, авторитет, дисциплина и способност да обединява и мотивира.

Георги Спасов е бизнесмен от Благоевград, който през годините активно подкрепя развитието на спорта в региона и участва в редица инициативи, насочени към подпомагането на млади спортисти и спортни проекти.

Николай Ризов е строителен предприемач, който също застава зад идеята за създаване и развитие на условия за младите футболни таланти в Благоевград.

Техният принос е насочен към подкрепа на инфраструктурното развитие и реализиране на дългосрочната цел за изграждане на модерна тренировъчна база. Подкрепата им е важна част от визията на академията за устойчиво развитие и създаване на професионална среда за децата, в която спортът и личностното развитие вървят ръка за ръка.

Каква е целта ни?

Целта е децата да се развиват не само като футболисти, но и като личности, които умеят да работят в екип, да поемат отговорност и да преследват целите си с увереност и характер. Чрез личния си пример и професионален път Светослав Дяков ще бъде вдъхновение за всяко дете, прекрачило прага на академията. Той ще бъде и един от треньорите, които ще започнат работа с децата.

Кога започваме?

Академията ще стартира официално на 03.08.2026 г. Всички желаещи деца, родени през 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г., както и след това, са добре дошли. Записванията се приемат чрез официалните страници на клуба във Facebook и Instagram или на телефон: 0890168964

Къде ще тренираме?

Една от основните дългосрочни цели на академията е изграждането на собствена тренировъчна база. Първите стъпки вече са направени, но реализирането на проекта ще отнеме време. До окончателното завършване на базата тренировките ще се провеждат на различни места.

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