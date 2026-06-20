Големи изпълнители откриват Световното по електронни спортове

Изпълнителите DJ Snake, Aya Nakamura и Theodora ще бъдат звездите на церемонията по откриването на Световното първенство по електронни спортове, която ще се проведе на 8 юли в зала "La Seine Musicale" в Париж.
Турнирът ще се състои между 6 юли и 23 август и ще събере над 2000 играчи и 200 клуба от повече от 100 държави. Състезателите ще си разпределят рекорден награден фонд от над 75 милиона долара в 25 различни дисциплини, сред които League of Legends, VALORANT, Rocket League, PUBG Mobile и шахмат.П
ървоначално Световното трябваше да се проведе в Рияд, но през май организаторите обявиха, че домакинството се премества във френската столица.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google