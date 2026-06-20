Falcons подпечата билетите за полуфинала на Мейджъра след четвърта поредна победа срещу Vitality

Falcons сложи край на надеждите на Vitality за трета поредна Мейджър титла, след като спечели четвъртфиналния сблъсък на Мейджър титла след 2:1 (13-11, 11-13, 13-11) карти.Саудитската организация се наложи на Anubis и на Dust2, докато Vitality взе единствено Inferno.

В основата на успеха бяха Иля "m0NESY" Осипов и Максим "kyousuke" Лукин, които изиграха ключова роля през цялата серия, като първият си тръгна с 63, а вторият с 52 елиминации.

За Vitality това е първа загуба от Falcons в плейофите на Мейджър през сезона, а представянето на Матю "ZywOo" Ербо не успя да вдъхнови шампионите за обрат.

Така Falcons записва най-доброто си представяне на мейджър турнир до момента и си осигури място на полуфиналите, където ще се изправи срещу Spirit в битка за място на големия финал.

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