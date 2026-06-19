Spirit надви G2 в епичен трилър и се класира за топ 4 на Мейджъра в Кьолн

Spirit победи G2 с 2:1 (9-13, 16-14, 25-22) на четвъртфинала на Мейджъра в Кьолн и се класира за Топ 4 след изключително оспорвана серия. G2 спечели първата карта Overpass, като Никита "HeavyGod" Мартиненко беше сред най-силните играчи със 17 елиминации и 1.66 рейтинг.

The LANXESS Arena erupts as @Team__Spirit eliminate @G2CSGO in an OVERTIME THRILLER and book their spot in the semi-final of the #IEM Cologne Major 2026!



9-13 Overpass

16-14 Dust 2

25-22 Mirage pic.twitter.com/h9SMdQ7bCt — Intel® Extreme Masters (@IEM) June 19, 2026

На Dust2 Spirit изравни след победа в продължения. Решителната карта Mirage се превърна в истински трилър -след четири продължения Spirit надделя с 25:22 и затвори серията с 2:1. На нея Борис "magixx" Воробиев направи страхотно "1 в 4" отиграване за 18-16 за "драконите".

Разбира се, суперзвездата Данил "donk" Кришковец бе на върха с 81 елиминации и 1.32 рейтинг. Така руският тим се класира за полуфиналите, където ще срещне победителят от двойката Falcons - Vitality.

Снимка: HLTV

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