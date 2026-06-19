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  3. FULL SENSE с рокади преди VCT Pacific Stage 2

FULL SENSE с рокади преди VCT Pacific Stage 2

  • 19 юни 2026 | 18:38
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FULL SENSE с рокади преди VCT Pacific Stage 2

Отборът на FULL SENSE е на път да направи промяна в състава си след разочароващото представяне на Masters турнира по VALORANT в Лондон, твърдят от Sheep Esports.

Очаква се резервата Чинакрит "seph1roth" Пуджароен ще бъде повишен в титулярния състав, а Танятон "Leviathan" Накми ще премине на пейката.

Тайландският тим влиза в Stage 2 след серия от пет поредни загуби и пропуснати класирания за Световното първенство по електронни спортове и плейофите на Masters шампионата в Лондон..

Промяната цели отборът да възвърне формата си преди старта на новия етап от сезона на 16 юли.

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