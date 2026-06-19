PARIVISION освободи nota и привлече млад талант

PARIVISION обяви поредна промяна в своя Counter-Strike състав. Организацията се разделя с Емил „nota“ Москвитин, който прекара повече от 500 дни в отбора и помогна за спечелването на четири големи турнира.

На негово място пристига 18-годишният руски талант Вячеслав „slaxejezzz“ Винокуров. До момента той се е състезавал основно в по-малки отбори, но впечатлява със силни индивидуални показатели.

За последните три месеца младият играч поддържа рейтинг от 1.25 в HLTV и се нарежда сред най-добре представящите се състезатели във FACEIT.С привличането на slaxejezzz от PARIVISION залагат на младост и потенциал в опит да върнат отбора сред водещите сили на професионалната сцена.

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