Хубчев, Петев и Вутов на изложба за ловешкия футбол

Бившите държавни селекционери Петър Хубчев и Ивайло Петев, както и легендата на Литекс Витомир Вутов, бяха на откриването на фото изложба в града на люляците. Експозицията е посветена на историята на футбола в град Ловеч, а тримата са сред най-изявените представители на местната школа.

Хубчев бе част от тима на Пенев от славното американско лято на 1994 година, след което направи сериозна кариера в елита на Германия. После роденият в Гложене бранител се справи блестящо и на треньорското поприще. В момента Петър Хубчев се възстановява от сериозен здравословен проблем.

Ивайло Петев пък бе част от най-славните години на Литекс като играч, след това направи сериозна треньорска кариера в Лудогорец, Динамо Загреб, Кипър, Саудитска Арабия и националния тим на Босна и Херцеговина.

Вутов бе стожер в шампионските тимове на Литекс, като после бе треньор на вратарите в националния тим при Ясен Петров, работи и в Симба, с който участва в Шампионската лига на Африка. Вратарят съобщи за събитието край покрития мост с пост в социалните мрежи.

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