Програмата на Черно море II

На 6 юли, втория отбор на Черно море (Варна) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на клубната база. В хода му, отборът на треньора Мартин Христов ще изиграе шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

18 юли: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)

25 юли: Черно море II (Варна) – Волов-Шумен 2007

1 август: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)

5 август: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)

8 август: Черно море II (Варна) – Аксаково (Аксаково)

15 август: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)

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