Програмата на Черно море II

На 6 юли, втория отбор на Черно море (Варна) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на клубната база. В хода му, отборът на треньора Мартин Христов ще изиграе шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
18 юли: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)
25 юли: Черно море II (Варна) – Волов-Шумен 2007
1 август: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)
5 август: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)
8 август: Черно море II (Варна) – Аксаково (Аксаково)
15 август: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)