BC.Game се раздели с португалецът krazy

BC.Game официално обяви, че Адонес "krazy" Нобре вече не е част от активния състав на отбора. Португалецът се присъедини към организацията през януари заедно с бившето ядро на SAW, но слабите резултати през последните месеци доведоха до нови рокади.

По-рано на резервната скамейка бяха изпратени и MUTiRiS и aragornN. След обещаващ старт на IEM Krakow, BC.Game не успя да развие формата си и остана без победа на IEM Атланта и CS Asia Championships.

По време на престоя си krazy записа среден рейтинг от 0.93.След промяната активният състав на BC.Game остава с трите звезди 's1mple, electroNic и Senzu.

Снимка: HLTV

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