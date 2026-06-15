Annihilation се присъедини към The Huns

The Huns официално подсили редиците си с Тувшинтугс "Annihilation" Нямдорж, който се завръща на професионалната сцена след дълго отсъствие. Трансферът идва след раздялата на отбора с xerolte и sk0R в началото на юни.

За Annihilation това ще бъде първо участие в официален мач от септември 2024 година насам.26-годишният монголец носи сериозен опит, като в кариерата си е участвал на два CS Major турнира - IEM Рио с IHC и BLAST.tv Paris Major с The MongolZ.

От The Huns се надяват, че опитът на Annihilation ще помогне на отбора в предстоящото обновяване на състава през лятото.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google