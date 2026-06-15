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Мексикански отбор вдигна трофея по LoL на Северна Америка

  • 15 юни 2026 | 11:12
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Мексикански отбор вдигна трофея по LoL на Северна Америка

Мексиканският отбор на LYON е новият шампион на северноамериканското първенство по League of Legends - LCS Spring Split 2026. Мексиканската организация не остави никакви шансове на Team Liquid и стигна до убедителен успех с 3:0 във финала.

Големият герой за победителите бе корейският мидлейнър Saint, който блесна с поредица от силни изяви и заслужено беше избран за MVP на финалната серия. С триумфа си LYON си осигури директно място в основната фаза на MSI 2026, както и участие на Световното първенство по електронни спортове в Париж по-късно през годината.

Това е втора поредна титла за организацията през сезона след успеха в LCS Lock-In, а тимът се утвърди като най-силния състав в Северна Америка преди началото на международните турнири.

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