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Барбора Крейчикова достигна до финала в Хертогенбош

  • 13 юни 2026 | 17:35
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Барбора Крейчикова достигна до финала в Хертогенбош

Барбора Крейчикова се класира за финала на тенис турнира на трева УТА 250 в Хертогенбош (Нидерландия). Поставената под номер 8 в схемата чехкиня победи с 6:3, 7:6 (4) Магда Линет.

30-годишната Крейчикова, която се намира на 45-то място в световната ранглиста, направи решителен пробив за 5:3, след което сервира успешно за спечелване на първия сет.

Полякинята водеше с 5:3 и имаше начален удар за изравняване на резултата във втората част, но не успя да се възползва от тази възможност и в последвалия тайбрек загуби с 4:7.

На финала Крейчикова ще се изправи срещу квалификантката Робин Монгомъри. Американката, който участва в основната схема като "щастлива губеща", се наложи с 6:4, 6:2 срещу Айла Томлянович.

Австралийката достигна до само една точка за пробив в целия двубой, но тя беше спасена от Монгомъри във втория гейм на последния сет.

Барбора Крейчикова ще опита да спечели девета титла от турнирите на УТА в своята кариера, докато 21-годишната Монгомъри, заемаща 484-то място в световната ранглиста, ще опита да триумфира с първи шампионски трофей от женската тенис асоциация.

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