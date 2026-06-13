Брияна Иванова се класира за първия си финал при жените

17-годишната Брияна Иванова продължава с отличното си представяне на турнира по тенис на клей за жени в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката записа седма поредна победа и се класира за първия си финал на сингъл при жените от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF). Още по-впечатляващо е, че именно през тази седмица Иванова постигна и първата си победа в основната схема на турнир за жени. Преди днешния полуфинал тя не беше загубила сет, след като записа три победи в квалификациите и още три в основната схема.

На полуфиналите Иванова победи представителката на домакините Кармен Гаярдо Гевара със 7:6(1), 4:6, 6:2 след 2 часа и 49 минути игра.

Българката стигна първа до пробив и поведе с 5:3 в първия сет. При този резултат тя пропусна сетбол на собствен сервис, а впоследствие изостана с 5:6 и пробив пасив. Иванова обаче върна пробива и след това спечели убедително тайбрека със 7:1 точки.

Във втория сет българката навакса изоставане от 2:4 до 4:4, но загуби следващите два гейма и сетът отиде на сметката на испанката. В решителната трета част Иванова доминираше изцяло и след серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 стигна до крайния успех.

В спор за титлата утре Брияна Иванова ще се изправи срещу поставената под номер 1 в схемата испанка Рут Роура Лавериас.

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