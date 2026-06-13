Серина Уилямс ще играе на двойки в Берлин

Американската тенис звезда Серина Уилямс ще играе на двойки на турнира по тенис в германската столица Берлин през следващата седмица с чешката тенисистка Каролина Мухова.

„Не се случва често да играеш на двойки с такава тенисистка“, каза Мухова на пресконференция, потвърждавайки слуховете.

Очаква се 44-годишната Уилямс да бъде в германската столица за турнира на трева през уикенда.

„Понеделник е доста малко вероятно да играе, ще се случи във вторник или сряда“, каза директорът на турнира Маркус Цьоке, цитиран от ДПА.

Преди малко по-малко от две седмици Уилямс обяви завръщането си, предизвиквайки огромно вълнение в света на тениса.

23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл направи участва в "Куинс Клъб" в Лондон във вторник заедно с Виктория Мбоко, записвайки победа над поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2 в първия професионален мач на Уилямс от Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Но завръщането ѝ беше прекъснато, след като Мбоко беше принудена да се оттегли поради проблем с коляното.

„Серина игра превъзходно на Куинс. Тя не се завръща просто, за да види как е. Тя е в отлична форма“, заяви бившата германска тенисистка Андреа Петкович.

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