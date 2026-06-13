Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Серина Уилямс ще играе на двойки в Берлин

Серина Уилямс ще играе на двойки в Берлин

  • 13 юни 2026 | 14:41
  • 258
  • 0
Серина Уилямс ще играе на двойки в Берлин

Американската тенис звезда Серина Уилямс ще играе на двойки на турнира по тенис в германската столица Берлин през следващата седмица с чешката тенисистка Каролина Мухова.

„Не се случва често да играеш на двойки с такава тенисистка“, каза Мухова на пресконференция, потвърждавайки слуховете.

Очаква се 44-годишната Уилямс да бъде в германската столица за турнира на трева през уикенда.

„Понеделник е доста малко вероятно да играе, ще се случи във вторник или сряда“, каза директорът на турнира Маркус Цьоке, цитиран от ДПА.

Преди малко по-малко от две седмици Уилямс обяви завръщането си, предизвиквайки огромно вълнение в света на тениса.

23-кратната шампионка от Големия шлем на сингъл направи участва в "Куинс Клъб" в Лондон във вторник заедно с Виктория Мбоко, записвайки победа над поставените под номер 3 Никол Меличар-Мартинес (САЩ) и Ерин Раутлиф (Нова Зеландия) със 7:6(2), 6:2 в първия професионален мач на Уилямс от Откритото първенство на САЩ през 2022 година. Но завръщането ѝ беше прекъснато, след като Мбоко беше принудена да се оттегли поради проблем с коляното.

„Серина игра превъзходно на Куинс. Тя не се завръща просто, за да види как е. Тя е в отлична форма“, заяви бившата германска тенисистка Андреа Петкович.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Иван Иванов бе награден от Кърсти Ковънтри по време на наградите "Пьотър Нуровски"

Иван Иванов бе награден от Кърсти Ковънтри по време на наградите "Пьотър Нуровски"

  • 13 юни 2026 | 09:03
  • 3873
  • 2
Фриц, Бублик и Лехечка са на полуфинал в Щутгарг

Фриц, Бублик и Лехечка са на полуфинал в Щутгарг

  • 13 юни 2026 | 02:42
  • 1201
  • 0
Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

Британка отстрани още във втория кръг Рибакина

  • 13 юни 2026 | 02:17
  • 908
  • 0
Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

Де Минор е стигна полуфиналите на мъжкия турнир в Хертогенбош

  • 13 юни 2026 | 01:50
  • 863
  • 0
Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

  • 13 юни 2026 | 00:50
  • 600
  • 0
Жалко! Ива Иванова приключи и на сингъл, и на двойки в Ница

Жалко! Ива Иванова приключи и на сингъл, и на двойки в Ница

  • 13 юни 2026 | 00:44
  • 640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 15149
  • 70
Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 3907
  • 6
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 15447
  • 7
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 983
  • 0
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 68722
  • 72
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 17891
  • 9