Росица Денчева загуби финала на двойки в Загреб

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Загреб (Хърватия) с награден фонд 100 хиляди долара.

19-годишната Денчева и Екатерина Казионова (Русия) претърпяха поражение на финала от Анжелика Моратели (Италия) и Луция Чирич Багарич (Хърватия) с 5:7, 3:6 за 82 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един пробив в началото на мача, след което българката и рускинята не удържаха подаването си в 12-ия гейм и загубиха първия гейм. Във втората част те допуснаха брейк в шестия гейм, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

Българката има една титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) - в Ираклион в края на 2025 година.

През следващата седмица Денчева ще участва в турнира за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд 40 хиляди долара.

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